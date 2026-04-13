14:48, 13 апреля 2026

Сроки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока оценили

Morgan Stanley: На восстановление поставок нефти с Ближнего Востока уйдут месяцы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Процесс возвращения поставок ближневосточной нефти к докризисным уровням не будет быстрым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Morgan Stanley.

На восстановление экспорта сырья из охваченного войной региона уйдут месяцы, полагают эксперты. Даже быстрое возобновление судоходства в Ормузском проливе не сможет сразу же нормализовать ситуацию с поставками ближневосточных энергоресурсов на глобальный рынок, отмечают аналитики.

На этом фоне специалисты оставили без изменений свой прогноз мировых цен на нефть. В апреле — июне, ожидают они, средняя стоимость эталонной североморской марки Brent составит 110 долларов за баррель. В третьем квартале сырьевые котировки опустятся до 100 долларов. В следующем году эксперты прогнозируют возвращение стоимости Brent к 80 долларам.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. В случае затягивания войны в Иране эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. При худшем развитии событий в регионе, не исключили в Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года.

