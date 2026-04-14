В США спрогнозировали пик роста цен на нефть

Министр энергетики США Райт: Цены на нефть достигнут пика в ближайшие недели

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на нефть и другие энергоносители на фоне войны в Иране продолжат расти и достигнут пика в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в долгосрочной перспективе, после завершения вооруженного конфликта, цены на нефть упадут к прежним уровням. «На это уйдет некоторое время: чем дольше продлится конфликт, тем дольше будет восстановление», — сказал он.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. В случае затягивания войны в Иране эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. При худшем развитии событий в регионе, не исключили в Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года.