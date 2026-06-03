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14:18, 3 июня 2026Экономика

Стало известно о кончине советника Набиуллиной

ЦБ: Представитель России в Международном валютном фонде Алексей Можин ушел из жизни
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представитель России в Международном валютном фонде Алексей Можин ушел из жизни. Об этом стало известно от пресс-службы Центрального банка (ЦБ) России.

По данным регулятора, видный государственный деятель ушел из жизни накануне 70-летия.

«В декабре 2024 года он вступил в должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, но в России и за рубежом он прежде всего был известен как бессменный представитель Российской Федерации в Международном валютном фонде. На этом посту он работал на протяжении 32 лет (1992–2024 годы), был дуайеном исполнительного совета МВФ», — отметили в ЦБ.

Можин осуществил значительный вклад в реализацию ряда инициатив на международных площадках и за годы работы неоднократно отмечался государственными наградами. Руководство ЦБ выразило родным и близким соболезнования.

В декабре 2025 года умер экономист Сергей Дубинин, возглавлявший Банк России в период с 1995 по 1998 год. За годы карьеры он работал экономическим экспертом аппарата президента СССР, зампредом Госкомитета по экономическому сотрудничеству с государствами — членами СНГ.

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