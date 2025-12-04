Реклама

Экономика
20:05, 4 декабря 2025Экономика

Умер проводивший деноминацию рубля экс-глава Центробанка

Умер возглавлявший Центробанк в 1990-е Сергей Дубинин
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Умер экономист Сергей Дубинин, возглавлявший Банк России в период с 1995 по 1998 год. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

В период руководства Дубинина в 1998 году была проведена деноминация рубля в соотношении 1000:1. Затем в сентябре того же года он подал прошение об отставке.

Дубинин руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период, подчеркивается в сообщении Центробанка. Он способствовал выходу экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, серьезно повлиял на формирование банковской системы страны.

Бывший председатель ЦБ высказывался в пользу структурных реформ в экономике и избавления от экспортной сырьевой зависимости — об этом он, в частности, говорил в публичной лекции в апреле 2015 года.

