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14:18, 3 июня 2026Из жизни

Создатели самого длинного бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей

В Аргентине голодные зрители сорвали готовку самого длинного сэндвича в мире
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Аргентине создатели самого большого бутерброда в мире лишились рекорда из-за голодных зрителей. Об этом пишет Need To Know.

Приготовить самый длинный сэндвич в мире пытался персонал стейк-хауса El Tano из города Авельянеда в провинции Буэнос-Айрес. На блюдо ушло полторы тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Длина рекордного сэндвича должна была составить 750 метров. В 11 часов утра сотрудники стейк-хауса установили столы на одной из центральных улиц и принялись за работу.

Мероприятие широко рекламировалось в социальных сетях, поэтому посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан. Они должны были попробовать самый большой сэндвич в мире после фиксации достижения. Однако готовка затягивалась, и к 16 часам все еще не завершилась. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться через ограждения и хватать куски сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей. Установка рекорда была сорвана.

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Сотрудники El Tano выразили сожаление в связи со случившимся и заявили, что сэндвич был почти готов, когда голодные зрители начали его растаскивать.

Длина рекордного сэндвича, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составляет 735 метров. Его приготовили в 2011 году.

Ранее сообщалось, что «говорящая» свинья Мерлин из американского штата Калифорния попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная свинья в соцсетях. Хозяйка научила Мерлина общаться при помощи специальных кнопок.

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