Из жизни
16:46, 30 марта 2026

«Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

Олег Парамонов
Кадр: @merlinthepig

«Говорящая» свинья Мерлин из американского штата Калифорния попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная свинья в соцсетях. Об этом пишет издание The Washington Post.

Хозяйка Мерлина — 28-летняя жительница калифорнийского города Сакраменто Мина Алали. Она завела вьетнамского вислобрюхого поросенка четыре года назад и вскоре научила его «разговаривать». Для этого у Мерлина есть специальные кнопки, которые при нажатии выдают разные фразы.

Поросенок нажимает на кнопки пятачком. Одни нужны ему, чтобы выпрашивать еду и воду или проситься погулять. Другими он выражает эмоции: например, «Я зол», «Похлопайте Мерлину», «Обратите на меня внимание».

Одно из видео с кнопками набрало более 26 миллионов просмотров, а всего в соцсетях за похождениями Мерлина следят 1,1 миллиона человек. Поросенок отпраздновал рекорд прогулкой по Сакраменто. По дороге встреченные поклонники угощали его овощами и фруктами.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи отличаются небольшими размерами и сообразительностью. Высота взрослого животного составляет 35-36 сантиметров. Способность к социализации и добрый нрав сделали их популярными домашними питомцами.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Она признает только его и не позволяет никому другому ее седлать.

