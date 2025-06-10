Мальчик приручил свинью и стал ездить на ней в школу

В Бразилии мальчик стал ездить в школу верхом на свинье по кличке Ракета

В Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Об этом сообщает What's the Jam?

Гутинью Роша приручил свинью по кличке Ракета и научил ее катать его на спине. Ракета преодолевает путь до школы Роша по грунтовой дороге всего за минуту. Для безопасности мальчик надевает мотошлем. Мама школьника Ана Паула часто снимает его поездки на видео, поэтому его необычная питомица уже стала местной знаменитостью.

«Он сам дрессирует всех животных — свинью, ослов, собак», — рассказывает она. Свинья признает только Гутинью и не позволяет никому другому седлать ее. Семья живет в сельской местности штата Алагоас, где дети с детства учатся обращаться с животными. По словам матери, сын с раннего детства наблюдал за старшими братьями, которые ездили верхом и выгоняли скотину на пастбище, и всегда хотел присоединиться к ним.

Аккаунт Гутинью в соцсетях, который ведет Ана Паула, уже собрал 1,2 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури школьник подстрелил рыбу из лука и установил новый рекорд. Его добычей стал красноухий солнечник.