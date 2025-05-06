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12:15, 6 мая 2025Из жизни

Школьник подстрелил рыбу из лука и установил новый рекорд

KTVI: В США юноша подстрелил из лука красноухого солнечника и установил рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ostariyanov / Shutterstock / Fotodom

В США увлекающийся боуфишингом школьник подстрелил крупного красноухого солнечника и установил новый рекорд штата Миссури. Об этом сообщает KTVI.

17-летний Райли Айзекс отправился на рыбалку с друзьями на озеро Тейникомо 18 апреля. Он хотел подстрелить из лука нескольких карпов, однако началась гроза. Через полчаса погода успокоилась, и юноши решили спустить лодку на воду и порыбачить час или два.

Вскоре Айзекс заметил в воде солнечника, выстрелил из лука и попал. Вес рыбы составил чуть более одного килограмма, однако этого хватило, чтобы побить рекорд штата в ловле этого вида нетрадиционными методами. Предыдущий рекорд в боуфишинге был установлен в Миссури в 2022 году и составлял 997 граммов.

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Айзекс заявил, что попросит изготовить чучело из рекордной рыбы и поставит его на свою полку с трофеями.

В ноябре 2024 года сообщалось, что житель американского штата Южная Дакота добыл трехкилограммовую кумжу при помощи лука и стрел и установил новый рекорд штата. Подстреленная им рыба весила три килограмма.

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