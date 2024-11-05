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10:36, 5 ноября 2024Из жизни

Мужчина подстрелил крупную рыбу из лука и установил новый рекорд

В США мужчина подстрелил из лука крупную кумжу и установил рекорд Южной Дакоты
Никита Савин
Никита Савин

Фото: South Dakota Game, Fish, and Parks

В США мужчина из Южной Дакоты, который увлекается боуфишингом, добыл трехкилограммовую кумжу и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает журнал Outdoor Life.

Крупную рыбу подстрелил из лука Тай Смит в южной части водохранилища Оахе в понедельник, 28 октября. Рекорд был официально зафиксирован Управлением по охоте, рыболовству и парковому хозяйству Южной Дакоты в тот же день. Более того, достижение Смита стало первым в истории штата в категории боуфишинга.

Издание отмечает, что рекорд штата по ловле кумжи на леску держался с 1990 года. Тогда Уилфред Хьютер поймал рыбу весом 11,1 килограмма.

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Улов Смита вызвал споры среди жителей Южной Дакоты. Многие заявили, что его нельзя было признавать из-за способа рыбалки. При этом добыча рыбы при помощи луков и арбалетов официально разрешена в штате с мая по март.

Боуфишинг вызывает многочисленные протесты со стороны рыболовов, практикующих принцип «поймал и отпустил», а также зоозащитников.

Ранее сообщалось, что в США рыбак из Нью-Джерси поймал крупного губана-таутогу и установил новый рекорд штата. Ему удалось выловить рыбу весом 10,2 килограмма и длиной 25,4 сантиметра.

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