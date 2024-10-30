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11:56, 30 октября 2024Из жизни

Рыбак поймал крупного губана-таутогу и установил новый рекорд

В США мужчина поймал крупную таутогу и установил рекорд штата Нью-Джерси

Фото: Rhode Island Department of Environmental Management

В США рыбак из Нью-Джерси поймал крупного губана-таутогу и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает Newport Buzz.

Удача улыбнулась Винсенту Симмсу в понедельник, 21 октября. Ему удалось выловить рыбу весом 10,2 килограмма и длиной 25,4 сантиметра. После официального взвешивания выяснилось, что пойманный мужчиной улов побил предыдущий рекорд, который держался с ноября 2021 года. Тогда в Нью-Джерси поймали рыбу этого вида весом 9,5 килограмма.

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Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они склонны прятаться среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого таутоги считаются сложными для ловли.

Ранее в США владелец магазина рыболовных снастей из Калифорнии поймал 300-килограммовую меч-рыбу и установил новый рекорд штата. Мужчине понадобилось четыре часа, чтобы вытащить на борт яхты огромный улов.

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      Никита Савин
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