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Мужчина поймал 300-килограммовую рыбу и установил новый рекорд

В США рыбак поймал 300-килограммовую меч-рыбу и установил рекорд Калифорнии

Фото: Michael Worden / Unsplash

В США владелец магазина рыболовных снастей из Калифорнии поймал 300-килограммовую меч-рыбу и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает KSWB-TV.

Люку Офилду понадобилось четыре часа, чтобы вытащить на борт яхты огромный улов в воскресенье 20 октября. Пойманная мужчиной меч-рыба превысила предыдущий рекорд штата более чем на 45 килограммов.

Первыми Офилда поздравили коллеги-рыбаки из клуба Marlin Club, в котором он состоит. «Люк и Anglers Choice [название его магазина, — прим. «Ленты.ру»] были преданными друзьями и союзниками Marlin Club на протяжении многих лет. И мы гордимся, что именно нам представилась честь взвесить эту рекордную рыбу», — написали представители клуба в социальной сети.

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Меч-рыбы водятся в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Их длина может достигать 4,5 метра, а максимальная масса достигает 650 килограммов.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Миссури поймал в озере Стоктон огромного черного буффало весом 25,3 килограмма и установил новый рекорд. Рыбаку понадобилось полчаса, чтобы справиться со своим уловом.

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      Никита Савин
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