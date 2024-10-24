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10:03, 24 октября 2024Из жизни

Мужчина поймал в озере огромного «динозавра» и побил 35-летний рекорд

В США рыбак поймал черного буффало весом 25 килограммов и установил рекорд

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США житель штата Миссури поймал в озере Стоктон огромного черного буффало весом 25,3 килограмма и установил новый рекорд. Об этом сообщает WOWT.

Удача улыбнулась Райану Янг во время рыбалки в воскресенье, 13 октября. Мужчина рассказал, что ловил рыбу с яхты вместе с гидом и двумя знакомыми, когда его удочка почти полностью ушла под воду.

Четырем мужчинам понадобилось около получаса, чтобы вытащить улов на борт. «Мы назвали его динозавром. Я даже не знал, что это за рыба», — поделился приятными воспоминаниями Янг, который, как выяснилось, побил 35-летний рекорд.

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Вскоре рыбаки поняли, что их добычей стал черный буффало. Позже в природоохранном департаменте штата выяснили, что предыдущий рекорд по ловле этого вида держался с апреля 1989 года. «Это был чистая удача. В смысле, что был один шанс на миллион, что такое случится», — порадовался Янг.

Ранее сообщалось, что в Болгарии двое рыбаков потратили два часа на то, чтобы вытащить из воды гигантского сома. Вес рыбы составил 120 килограммов.

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      Никита Савин
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