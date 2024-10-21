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12:27, 21 октября 2024Из жизни

Двое рыбаков сообща вытащили из воды 120-килограммового сома

В Болгарии двое рыбаков поймали на удочку 120-килограммового сома

В Болгарии двое рыбаков потратили два часа на то, чтобы вытащить из воды гигантского сома. Об этом сообщает Jam Press.

Марио Христов и Марио Спасов приехали ловить рыбу на плотину в городе Дупница. Христов рассказал, что, пока его напарник рыбачил на глубине 37 метров, он успел поймать семикилограммового сома. Вдруг Спасов с помощью гидролокатора заметил, что к ним приближается какое-то огромное существо. Оно зацепило удочку мужчины и с невероятной силой начало тянуть ее на дно.

По словам Христова, через 20 минут руки Спасова стали трястись, и он сменил его. «Было слишком тяжело, чтобы бороться в одиночку», — объяснили мужчины. Сообща им в конце концов удалось вытащить огромную рыбу. Ей оказался сом длиной 2,73 метра и весом 120 килограммов.

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Рыбаки предположили, что их сом оказался самой крупной рыбой, пойманной на удочку в Болгарии. Мужчины планировали выпустить улов обратно в воду, но опоздали, поскольку слишком долго взвешивали его. «Затем нам пришлось ждать приезда телевизионной группы, иначе нам бы никто не поверил», — добавил Христов.

Мужчины отметили, что сомы — опасные рыбы. Они любят утаскивать рыбаков в воду и могут укусить. «У них есть многочисленные зубы, которые могут проколоть кожу и вызвать инфекцию», — объяснил Христов.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Индиана отправилась на рыбалку в Западную Вирджинию и установила новый рекорд. Женщина поймала голубого сома длиной 129 сантиметров,

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      Юлия Юткина
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