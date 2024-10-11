Женщина поймала крупного сома и установила новый рекорд

В США женщина поймала голубого сома длиной 129 см и установила новый рекорд

В США жительница штата Индиана отправилась на рыбалку в Западную Вирджинию и установила новый рекорд. Об этом сообщает Spirit of Jefferson.

Удача улыбнулась Кимберли Фелтнер из города Мэдисон. В сентябре женщина поймала в реке Огайо крупного голубого сома. Длина рыбы составила 129 сантиметров, что стало новым высшим достижением Западной Вирджинии.

Предыдущий рекорд в 2022 году установил Стивен Прайс. Два года назад он выловил голубого сома длиной 128,7 сантиметра. При этом рекорд штата по весу сома Фелтнер побить не удалось. Ее улов весил 29 килограммов, а на первом месте остался сом весом 31,5 килограмма, пойманный Майклом Джоном Дрейком.

Издание отмечает, что достижение Фелтнер стало уже девятым рекордом штата в области рыболовства в 2024 году, которое официально зафиксировало Управление природных ресурсов Западной Вирджинии.

Ранее мальчик из американского штата Колорадо поймал огромного белого амура длиной 94 сантиметра и установил новый рекорд штата. 10-летний Дэниел Гейгер поймал крупную рыбу вместе с отцом.