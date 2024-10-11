Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:32, 11 октября 2024Из жизни

Женщина поймала крупного сома и установила новый рекорд

В США женщина поймала голубого сома длиной 129 см и установила новый рекорд

Фото: Giantmango / Shutterstock / Fotodom

В США жительница штата Индиана отправилась на рыбалку в Западную Вирджинию и установила новый рекорд. Об этом сообщает Spirit of Jefferson.

Удача улыбнулась Кимберли Фелтнер из города Мэдисон. В сентябре женщина поймала в реке Огайо крупного голубого сома. Длина рыбы составила 129 сантиметров, что стало новым высшим достижением Западной Вирджинии.

Предыдущий рекорд в 2022 году установил Стивен Прайс. Два года назад он выловил голубого сома длиной 128,7 сантиметра. При этом рекорд штата по весу сома Фелтнер побить не удалось. Ее улов весил 29 килограммов, а на первом месте остался сом весом 31,5 килограмма, пойманный Майклом Джоном Дрейком.

Материалы по теме:
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября 2021

Издание отмечает, что достижение Фелтнер стало уже девятым рекордом штата в области рыболовства в 2024 году, которое официально зафиксировало Управление природных ресурсов Западной Вирджинии.

Ранее мальчик из американского штата Колорадо поймал огромного белого амура длиной 94 сантиметра и установил новый рекорд штата. 10-летний Дэниел Гейгер поймал крупную рыбу вместе с отцом.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

      Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

      В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше