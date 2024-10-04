10-летний мальчик поймал огромную рыбу и установил новый рекорд

В США 10-летний мальчик поймал белого амура длиной 94 сантиметра и побил рекорд

В США мальчик из Колорадо поймал огромного белого амура длиной 94 сантиметра и установил новый рекорд штата. Об этом пишет Greeley Tribune.

10-летний Дэниел Гейгер их города Итон выловил крупную рыбу еще в июле. Тогда он с отцом отправился порыбачить на небольшое озеро в парке. Мальчик рассказал, что ему пришлось побороться с белым амуром, который оказалась чуть меньше его самого по размеру. При этом юный рыбак и его отец думали сначала, что поймали обыкновенного карпа и побили рекорд по этому виду. Они проверили таблицу и увидели, что самый длинный карп, пойманный в штате, был 88,9 сантиметра в длину.

Отец и сын измерили и сфотографировали рыбу, а потом выпустили ее, отправили фотографии в Департамент парков и дикой природы Колорадо, ожидая скорого признания рекорда. Однако дома, пересматривая снимки, мужчина понял, что сын поймал не карпа, а белого амура, которые встречаются в Колорадо намного реже. Американец даже подумал, что рекорд не состоится. Но выяснилось, что выловленный его сыном амур оказался 1,2 сантиметра длиннее амура предыдущего рекордсмена.

В начале октября Дэниел Гейгер получил сертификат, подтверждающий его достижение. «Замечательно наблюдать, как Дэниел рыбачит и наслаждается этим так же, как я в его возрасте. Но я в десять лет даже не мечтал о рекорде штата», — признался отец мальчика.

Ранее в США участник рыболовного конкурса побил рекорд штата, поймав крупного малоротого окуня. Удача улыбнулась 25-летнему Данте Пираино, который участвовал в отборочном турнире New York BASS Nation на реке Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк.