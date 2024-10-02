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12:46, 2 октября 2024Из жизни

Рыболов поймал крупного окуня и побил рекорд

Участник рыболовного конкурса из США поймал рекордного окуня и отпустил его

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США участник рыболовного конкурса побил рекорд штата, поймав крупного малоротого окуня. Об этом сообщает Outdoor Life.

25-летний Данте Пираино участвовал в отборочном турнире New York BASS Nation на реке Святого Лаврентия в штате Нью-Йорк 29 сентября. Он уже поймал пару небольших малоротых окуней, но ему нужен был улов потяжелее, чтобы подняться в рейтинге. Около девяти утра рыболов поймал на крючок крупную рыбу на большой глубине.

«Я знал, что это хороший окунь, но думал, что он весит не больше трех килограммов. Вытащить его оказалось нелегко. Он три или четыре раза поднимался к поверхности, и я понял, что это гигант», — рассказал Пираино. Вытащив рекордного окуня, он положил его в емкость с водой. В тот момент его больше беспокоил общий результат, чем фактический вес одной рыбы.

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Пираино сразу же проколол воздушный пузырь рыбы при помощи специального инструмента. Это помогает адаптироваться и повышает шансы рыбы на выживание после быстрого подъема с большой глубины: после состязаний американец собирался отпустить рыбу. Затем он продолжил удить и к финалу соревнований собрал внушительную сумку с уловом.

Только на взвешивании судьи огласили вес окуня перед толпой свидетелей. «Когда они сказали, что малоротый окунь весит четыре килограмма, многие начали кричать и улюлюкать и говорили, что он рекордный для штата», — сказал Пираино. Затем он позвонил чиновникам из Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, но они сказали ему, что никто не может приехать и осмотреть рыбу. «Они предложили мне положить окуня на лед и попросить государственных служащих взвесить и измерить его в понедельник. Но я не собирался так поступать с окунем. Мы узнали его официальный вес, измерения, есть множество фотографий и свидетелей. А после мы отпустили его, как и следовало сделать», — сказал Пираино.

Окунь Пираино весил ровно четыре килограмма, имел обхват 46,2 сантиметра и длину 148,8 сантиметра.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали рыбу под названием Telia bhola весом 50 килограммов. Редчайшая рыба ушла с молотка за 1,3 миллиона рупий.

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      Антонина Черташ
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