Рыбаки поймали самую большую в мире пресноводную рыбу весом 300 килограммов

Metro: в Камбодже поймали рыбу весом 300 килограммов и длиной почти четыре метра

В Камбодже поймали самую большую в мире пресноводную рыбу весом 300 килограммов и длиной почти четыре метра. Об этом сообщает Metro.

Гигантский скат был пойман 13 июня на северо-востоке страны в реке Меконг местным рыбаком. Мужчина сразу же связался с сотрудниками проекта «Чудеса Меконга», который занимается исследованием биоразнообразия реки. Через несколько часов представители проекта прибыли на место и поразились размерам улова. Затем ската измерили и взвесили.

Руководитель «Чудес Меконга» Зеб Хоган объяснил, что рыба крупных размеров находится под угрозой исчезновения, поскольку ей требуется много времени на рост. Зачастую больших особей вылавливают раньше, чем они достигнут максимально возможного размера. К тому же, неблагоприятные изменения окружающей среды отрицательно сказываются на их популяции.

Перед тем, как выпустить ската на волю, сотрудники проекта установили в его хвост датчик, чтобы отслеживать перемещения и собирать данные о его поведении.

Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году. Тогда в Таиланде поймали гигантского пресноводного сома весом 292 килограмма.

Himantura polylepis — одни из самых крупных пресноводных скатов в мире. Считаются исчезающим видом. Представители вида обитают в тропических водах крупных рек Индокитая и Борнео. Вес рыб может достигать 600 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Камбодже рыбаки выловили гигантского четырехметрового ската весом 181 килограмм. Инцидент произошел в деревне, расположенной вблизи реки Меконг.

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