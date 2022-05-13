Рыбак случайно поймал ската весом со взрослого льва и выпустил его

В реке Меконг в Камбодже рыбак поймал ската длиной четыре метра и весом 181 килограмм

В Камбодже рыбаки выловили гигантского четырехметрового ската весом 181 килограмм. Об этом сообщает The Phnom Penh Post.

Инцидент произошел в деревне, расположенной вблизи реки Меконг. По словам местного охранника, ската случайно поймал один из деревенских рыбаков. Увидев размеры улова, мужчина позвал на помощь соседей.

Селяне связались с сотрудниками проекта «Чудеса Меконга», который занимается исследованием биоразнообразия реки. Представители проекта взвесили и измерили ската. Оказалось, что его вес сравним с весом взрослого льва. После замеров животное выпустили обратно в реку.

Ранее сообщалось, что в Японии на берег выбросило трехметрового гигантского кальмара. Местные власти заявили, что появление у берега живого гигантского кальмара — большая редкость, так как они обычно обитают на большой глубине далеко в море.