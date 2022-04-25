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Вынесенного на берег редкого гигантского кальмара сняли на видео

Mainichi Shimbun: на пляж города Обама вынесло трехметрового гигантского кальмара

В Японии на берег выбросило трехметрового гигантского кальмара. Видео с редким животным опубликовало издание Mainichi Shimbun.

Крупного моллюска, вынесенного на пляж пляж города Обама, префектура Фукуи, заметил один из местных жителей. Кальмар был еще жив, когда его обнаружили, однако вскоре умер.

Местные власти заявили, что появление у берега живого гигантского кальмара — большая редкость, так как они обычно обитают на большой глубине далеко в море. Моллюска сняли на видео, измерили и теперь собираются выставить на всеобщее обозрение в океанариуме Echizen Matsushima города Сакаи.

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Гигантские кальмары являются одними из самых крупных беспозвоночных — их длина может достигать девяти метров. Эти головоногие обитают во всех океанах Земли и живут, по приблизительным оценкам ученых, на глубине от 300 метров до километра.

Ранее сообщалось, что редчайшего ископаемого «кальмара-вампира» назвали в честь президента США Джо Байдена. Описавший новый вид ученый заявил, что не хотел таким образом не оскорбить политика, а отблагодарить за шаги по борьбе с изменениями климата.

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Никита Савин
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