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Редчайшего ископаемого «кальмара-вампира» назвали в честь Байдена

Американский палеонтолог Уолен назвал древнейшего вампироморфа в честь Джо Байдена

Фото: American Museum of Natural History

Американские палеонтологи назвали древнейшего ископаемого «кальмара-вампира» в честь президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post.

Редчайшее окаменелое морское животное было найдено в штате Монтана в 1980 году, а в 1988 году его передали в Королевский музей Онтарио в Канаде, где окаменелость и хранилась более 30 лет. В 2021 году на находку обратил внимание палеонтолог Кристофер Уолен из Американского музея естественной истории из Нью-Йорка.

Уолену и его коллеге Нилу Ландману удалось установить, что животное является единственным представителем неизвестного ранее рода Syllipsimopodi, относящегося к отряду вампироморфов. «Кальмара-вампира» ученые решили назвать в честь президента США Джо Байдена Syllipsimopodi bideni.

Статья, рассказывавшая о новом вымершем животном, была опубликована в журнале Nature Communications во вторник, 8 марта, однако на рассмотрение научной комиссии журнала свою работу Уолен и Ландман представили еще в конце января 2021 года, примерно в то же время, когда проходила инаугурация Байдена.

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По словам Уолена, он не пытался оскорбить президента, присваивая его имя ископаемому животному, а хотел отблагодарить политика. «Меня вдохновили планы президента Байдена по борьбе с изменениями климата, происходящими по вине человека, и его слова о том, что политики должны прислушаться к словам ученых», — признался палеонтолог.

Согласно работе Уолена, Syllipsimopodi bideni обитал в океанах Земли около 300 миллионов лет назад и является древнейшим известным представителем вампироморфов — животных, сочетающих черты кальмара и осьминога. Кроме того, по словам Уолена, Syllipsimopodi bideni — древнейшее известное животное с присосками на конечностях.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния мужчина обнаружил окаменелые останки десятков видов доисторических животных. Лесничий Грег Франсек наткнулся на ископаемый лес на берегу реки проходя по водоразделу реки Монкелумне.

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Никита Савин
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