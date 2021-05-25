Мужчина гулял у реки и обнаружил древнего верблюда размером с жирафа

В американском штате Калифорния мужчина обнаружил окаменелые останки десятков видов доисторических животных. Об этом сообщает Daily Mail.

Лесничий Грег Франсек (Greg Francek) наткнулся на ископаемый лес, проходя по водоразделу реки Монкелумне летом 2020 года. Он рассказал о своей находке ученым, которые к настоящему моменту обнаружили более 600 окаменелых деревьев и десятки видов ископаемых животных, включая череп предка современного слона — мастодонта, останки верблюда размером с жирафа и доисторического лосося весом в 180 килограммов.

Франсек сказал, что сначала наткнулся на очень гладкий камень, торчащий из земли, а потом увидел на нем годовые кольца, и понял, что это дерево. Оглядевшись, лесничий обнаружил еще несколько окаменелых стволов. «Тогда я еще не понимал, что смотрю на кости гигантских чудовищ, которые топтали эту землю миллионы лет назад», — отметил он позже. Через неделю лесничий вернулся на место с учеными, которые идентифицировали находки как останки древних животных.

Исследователи рассказали, что найденной «сокровищнице окаменелостей» около 10 миллионов лет — она относится к эпохе миоцена. Эксперты заявили, что это самая значительная находка ископаемой флоры и фауны в истории Калифорнии. В данный момент точное место нахождения обнаруженных доисторических древностей не разглашается, чтобы ученые могли спокойно извлечь и исследовать все образцы.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Йоркшир, Великобритания, собирала на побережье моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра. Ученые предположили, что след оставил мегалозавр — плотоядный динозавр, живший 175-164 миллионов лет назад.

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