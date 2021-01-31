Четырехлетняя девочка случайно нашла на пляже след динозавра

В Великобритании четырехлетняя девочка на пляже случайно нашла след динозавра. Об этом сообщает BBC News.

На необычную находку Лили Уайлдер наткнулась в начале января во время прогулки со своим отцом. Мужчина снял на фото след доисторического животного и показал дома своей жене, которая сочла снимок «потрясающим». Семья связалась с экспертами.

Куратор палеонтологии Национального музея Уэльса Синди Хауэллс описала десятисантиметровый след как «лучший образец, когда-либо найденный на этом пляже». Он был оставлен примерно 220 миллионов лет назад динозавром высотой 75 сантиметров. Предполагается, что это было «стройное животное», которое ходило на двух задних лапах и активно охотилось на других мелких животных и насекомых. Эксперты отмечают превосходное состояние сохранившегося следа, благодаря чему они смогут узнать больше о структуре ног динозавров.

В ноябре 2020 года в американском городе Вирджиния-Бич, штат Виргиния, к побережью прибило редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и костяными пластинами на спине. Длиннорылого осетра заметили люди, гулявшие у побережья океана. Они снимали полутораметровую рыбу на телефоны, пока ее относило волнами обратно в воду.