Найден живший веками древний организм

Ученые Сиракузского университета в США выяснили, что напоминающее кальмара древнее существо с панцирем в виде скрепки могло жить сотни лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили химический состав раковины Diplomoceras maximum, проанализировав образцы, отобранные по всей длине панциря с интервалом 50 сантиметров, на соотношение изотопов кислорода и углерода. Они выявили изотопные сигнатуры, свидетельствующие о том, что ежегодно с морского дна поднимался метан, который оставлял след на раковине моллюска. По количеству этих следов ученые оценили возраст ископаемого животного — 200 лет.

Хотя некоторые современные моллюски, как известно, живут несколько сотен лет, кальмары же только четыре или пять лет.

Головоногий моллюск Diplomoceras maximum жил примерно 68 миллионов лет назад в одно время с динозаврами, обитал в водах вокруг Антарктиды и мог достигать в длину 1,5 метра. Он относился к группе аммонитов, которые вымерли в конце мелового периода. Причина, по которой раковины имели форму скрепки, неизвестна, однако считается, что это позволяло моллюскам уходить от преследования крупными морскими хищниками, включая мозазавров.