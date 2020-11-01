Российский первоклассник нашел останки ихтиозавра во время прогулки с друзьями

В Приморском крае первоклассник Дмитрий Сиренко нашел останки ихтиозавра, когда гулял по побережью с друзьями. Видеозапись с места обнаружения скелета публикует Telegram-канал Mash в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что мальчик рассматривал камни, когда заметил расколотую плиту. В ней оказалось что-то похожее на останки.

«Я все время смотрю всякие камни, спрашиваю у мамы: "Может это скелет динозавра? Ну, кусок"», — поделился Сиренко.

Фотографии находки были отправлены специалисту из Саратова, который подтвердил, что школьник обнаружил именно скелет ихтиозавра. Плиту вместе с останками планируют изучить в лаборатории и, вероятно, отправят в музей. При этом отмечается, что прежде в этом месте уже находили аналогичный скелет.