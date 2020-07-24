В российском селе нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта

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В селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта, застрявшие в озере. Местным жителям удалось выкопать часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер, а также фрагмент конечности, на которой остались сухожилия. Видеозапись с места обнаружения скелета публикует Telegram-канал Mash в пятницу, 24 июля.

Уточняется, что прибывшим на место ученым удалось найти еще больше костей мамонта, в том числе более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. При этом эксперты не исключили, что на дне озера лежит остальная часть скелета. На следующей неделе для ее извлечения из воды используют специальную технику.

В феврале ученые Университета штата Нью-Йорк в Буффало раскрыли причину таинственного исчезновения последних шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), обитавших на острове Врангеля в Арктике. Согласно результатам исследования, гибель популяции животных произошла из-за генетического вырождения.

Специалисты пришли к выводу, что мамонты страдали от наследственных заболеваний, вызванных отсутствием генетического разнообразия. По мере того как число особей и количество доступных партнеров уменьшалось, частота вредных мутаций увеличивалась. На это указывают результаты экспериментов, в ходе которых ученые внедрили гены мамонтов в эмбриональные клетки слонов.