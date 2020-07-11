Археологи обнаружили останки жертвы убийства из железного века

Археологи, работающие на проекте строительства высокоскоростной дороги в Великобритании обнаружили скелет человека, датируемый эпохой железного века. Расположение останков лицом вниз и связанные руки позволяют предположить, что он был жертвой убийства. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В ходе раскопок на ферме Уэлвик неподалеку Вендовера исследователи обнаружили скелет взрослого мужчины. Он был похоронен лицом вниз в вырытой канаве, а его руки были связаны за спиной. Такой необычный способ захоронения свидетельствует, что мужчина мог стать жертвой убийства или казни. Доктора Рэйчел Вуд, назвал находку загадочной, поскольку существует «не так много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками». Он выразил надежду, что специалисты смогут пролить свет на обстоятельства этой смерти.

Кроме того, археологи обнаружили на этой территории следы деятельности древних людей в период с эпохи неолита до Средневековья, охватывающий четыре тысячи лет. В частности, здесь найден большой круглый памятник из деревянных столбов диаметром 65 метров, подобный Стоунхенджу. Другой любопытной находкой стал скелет в облицованном свинцом гробу. Ученые предположили, что это был человек, занимающий высокий статус, так как у него должны были быть средства для оплаты столь дорогого способа захоронения.

Ранее археологи обнаружили гигантский доисторический монумент рядом со Стоунхенджем. Объект состоит из 20 шахт диаметром более 10 метров и глубиной пять метров, которые формируют круг около двух километров в диаметре. Возраст шахт достигает около 4500 лет.

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