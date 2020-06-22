Рядом со Стоунхенджем нашли гигантский загадочный объект

Археологи обнаружили гигантский доисторический монумент рядом со Стоунхенджем. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Объект состоит из 20 шахт диаметром более 10 метров и глубиной пять метров, которые формируют круг около 20 километров в диаметре. Сооружение находится в Даррингтон-Уоллс, неолитическом поселении, находящемся в двух километрах от Стоунхенджа. Возраст шахт достигает около 4500 лет. По мнению ученых, загадочный круг мог служить границей области, в которой находится круглое мегалитическое сооружение, известное как хендж Даррингтон-Уоллс.

Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.

Ранее международная группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что строители Стоунхенджа были выходцами из Средиземноморья. Исследователи проанализировали ДНК останков людей, живших в окрестностях Стоунхенджа 4-5 тысяч лет назад, и обнаружили генетическое сходство с теми, кто жил на территории Греции и Турции, а затем в Испании и Португалии.

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