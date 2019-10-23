В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»

Ученые РАН выяснили предназначение археологического комплекса Шара-Тэбсэг, расположенного в Тарбагатайском районе Бурятии. Оказалось, что святилище использовалось для астрономических наблюдений, что делает его аналогом британского Стоунхенджа. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам исследователей, Шара-Тэбсэг функционировал начиная с бронзового века до средневековья. Он представляет собой комплекс каменных конструкций протяженностью 800 метров. Нижний структурный элемент находится у подножия возвышенности и является стеной из вертикальных каменных плит длиной 300 метров. На вершине горы также находится стена, которая протянута на 40 метров от обрывистого склона до скалы.

Археологи обнаружили, что верхняя стена ориентирована таким образом, чтобы указывать направление на место захода Солнца 22 декабря. Таким образом, комплекс связан с астрономическими событиями и, скорее всего, использовался для мистических ритуалов в дни зимнего-летнего солнцестояния.

Ученые также выявили похожую связь с культом Солнца у объекта на горе Улан-Тологой в Кяхтинском районе и у Сарбадуйского вала в Джидинском районе.

Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет назад до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.

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