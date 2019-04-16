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Установлены настоящие строители Стоунхенджа

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Международная группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что строители Стоунхенджа были выходцами из Средиземноморья. Об этом сообщает канал Sky News.

Исследователи проанализировали ДНК останков людей, живших в окрестностях Стоунхенджа 4-5 тысяч лет назад, и обнаружили генетическое сходство с теми, кто жил на территории Греции и Турции, а затем в Испании и Португалии. Специалисты считают, что около шести тысяч лет назад переселенцы прибыли в Великобританию после того, как пересекли Средиземное море с востока на запад. На острове они сменили собой популяцию охотников-собирателей и основали первые фермерские хозяйства.

Эта миграция была частью масштабной экспансии людей из Малой Азии, начавшейся восемь тысяч лет назад, в результате чего по Европе распространилось сельское хозяйство. Некоторые группы не пересекали пролив Ла-Манш, а плыли вдоль восточного побережья Атлантического океана и высадились на западных окраинах Британских островов.

Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.

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