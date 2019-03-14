Раскрыто ранее неизвестное предназначение Стоунхенджа

Археологи Университета Кардиффа обнаружили в окрестностях Стоунхенджа и Эйвбери следы древних празднеств, на которых собирались люди со всей Британии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые нашли и проанализировали кости 131 свиньи, найденные в четырех археологических комплексах времен позднего неолита (2800-2400 годы до нашей эры): Даррингтон-Уоллс, Марден, Маунт Плезант и Вест Кеннет. Оказалось, что останки принадлежат животным, которые выращивались в Шотландии, Северо-Восточной Англии и Западном Уэльсе. Это указывает на то, что люди прибывали в эти места со всех уголков Британских островов.

По словам исследователей, люди привозили с собой еду, выращенную у них дома, чтобы участвовать в масштабных культурных мероприятиях в окрестностях мегалитических построек. Свиньи были основным видом домашних животных, чье мясо ели на таких праздниках. Их транспортировка на сотни и десятки километров требовала огромных усилий. Скорее всего, животные играли роль взноса, обязательного для участников пиршества, и не позволялось приобретать их поблизости от мероприятия.

Открытие позволяет точно определить уровень сложности организации социальной жизни у древних британцев, а также масштабы их перемещений по Британским островам.

Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.

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