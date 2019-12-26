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Найдены останки существа с древнейшим мозгом

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Группа исследователей из Гарвардского университета (США) обнаружила ископаемые останки мозга членистоногих, который может являться самой древней находкой такого рода. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые нашли ископаемый образец беспозвоночного существа рода алалкоменей в штате Юта. Он жил в кембрийском периоде (541-485 миллионов лет назад) и имел жесткий экзоскелет. Обычно мягкие ткани в такого рода находках не обнаруживаются, однако в данных останках палеонтологи выявили симметричные пятна в средней части панциря, которые напоминают центральную нервную систему у современных членистоногих.

В пятнах были выявлены следы углерода, в изобилии встречающегося в нервной ткани. Кроме того, отметины протягивались до места, где находились четыре глаза животного. Исследователи пришли к выводу, что пятна представляют собой окаменелое нервное вещество. Подобные структуры обнаружились и у других ископаемых экземпляров алалкоменея, что также подтверждает гипотезу.

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