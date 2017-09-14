Найден самый древний сложный организм

Ученые из Университета Манчестера в Великобритании обнаружили следы самого древнего многоклеточного существа, которое жило 555-542 миллионов лет назад. Это животное обитало на морском дне, передвигалось в грунте с помощью волнообразных движений, а по своей ширине было сравнимо с человеческим волосом. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Ecology&Evolution, кратко о ней рассказывает издание ScienceAlert.

Окаменелости были найдены в муниципалитете Корумба в западной части Бразилии. Они относились к эдиакарскому периоду, который предшествовал кембрию, когда произошло интенсивное образование новых видов и групп живых организмов. Толщина следов достигала 50-600 микрометров.

Исследователи изучили находку с помощью рентгеновской микротомографии, которая позволяет определить внутреннюю структуру без нарушения целостности образца. Ученые выяснили, что следы принадлежали животным, которые могли извиваться благодаря наличию у них мышц. Эти существа были билатеральными, то есть их тело обладало двусторонней симметрией и имело голову, спину и хвост. Подобное строение было характерно для организмов кембрийского периода.

По словам исследователей, такие сложные существа могли образоваться еще раньше. Новые находки могут помочь точнее определить время их происхождения.