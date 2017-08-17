Найдены создатели человека и животных

Группа ученых из Австралийского национального университета выяснила, что зеленые водоросли стали причиной появления животных на Земле. Развитие планктонных низших растений около 650 миллионов лет назад способствовало формированию новых экосистем, что дало возможность более сложным организмам, в том числе и человеку, эволюционировать. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Биологи проанализировали химический состав древних осадочных пород времен протерозоя (2500-542 миллиона лет назад). Ученым удалось выделить биологические молекулы — стероиды (производные стерана), которые являются признаком присутствия эукариотических форм жизни (животных, растений, грибов и простейших). Возраст этих соединений достигал 720-820 миллионов лет, и они были представлены исключительно холестаном, что указывает на возможное существование в то время (тонийский период) красных водорослей (Rhodophyta).

Тонийский период закончился криогенийским оледенением, в результате которого, согласно гипотезе «Земли-снежка», вся планета полностью покрылась льдом. Это происходило от 717 до 659 миллионов лет назад. Окончание оледенения сопровождалось появлением зеленых водорослей (Chlorophyta). На это указывает относительное повышение концентрации другого стероида — стигмастана. Это соответствует результатам других исследований, согласно которым в то время произошел расцвет группы празинофициевых водорослей. Низшие растения, ранее обитавшие в пресных водоемах, проникли в океан, где ранее доминировали лишь бактерии.

По словам ученых, именно этот переход дал возможность появиться животным. Водоросли обогатили моря питательными веществами и создали новые экологические ниши. Они обеспечили более энергетически эффективный переход энергии от простых форм жизни к сложным многоклеточным.