Названо главное отличие человека от животных

Американские ученые вместе с коллегами из Швеции выяснили, что животные не способны запоминать большое количество последовательной информации. Это свойство является основным отличием человека от других приматов, благодаря которому Homo sapiens может планировать свои действия, прогнозировать события, а также развивать полноценную речь в ходе взросления. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. В некоторых опытах животные должны были запоминать порядок, в котором зажигались красная и зеленая лампочки. По словам ученых, чем длиннее были комбинации, тем с большим трудом подопытные различали их. Однако животные, как и люди, легко отличали отдельный сигнал от другого.

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Исследователи построили математическую модель, чтобы объяснить такой результат. Оказалось, что неспособность птиц и млекопитающих распознавать ряд сигналов связана с тем, что они не могут удерживать последовательности стимулов в уме. Это объясняет, почему животные, которых ученые обучали человеческому языку, не могут понять разницу между такими предложениями, как «собака укусила женщину» или «женщина укусила собаку».

Биологи считают, что в ходе эволюции человека наш мозг приспособился запоминать комбинации сигналов, что стало основой для появления языка, способности рассуждать и планировать.