Наука и техника
 

Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей

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Международный коллектив антропологов пересмотрел сроки и место появления первых представителей Homo (люди). Два соответствующих исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, кратко о них сообщает Торонтский университет (Канада).

Фрагменты останков двух представителей вида Graecopithecus freybergi, найденные на Балканском полуострове, позволили заключить, что выделение Homo в самостоятельный род внутри подсемейства Homininae (гоминины) произошло примерно 7,2 миллиона лет назад в Восточном Средиземноморье.

Вид Graecopithecus freybergi, по мнению специалистов, являлся одним из первых представителей рода людей (или ему предшествовал). Ученые полагают, что формированию Homo способствовала миграция древних приматов из Северной Африки, происходившая из-за засухи.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав антропологические особенности сохранившихся фрагментов древних людей (нижнюю челюсть и премоляр верхней челюсти), а также проведя радиозотопный анализ сопутствующих геологических отложений (пыли и солей).

Ранее ученые полагали, что первые люди возникли шесть-семь миллионов лет назад в Африке, где был обнаружен представитель рода Sahelanthropus — другого предшественника первых Homo.

Согласно принятой в настоящее время систематике Homo, куда входит вид Homo sapiens, вместе с родами Pan (шимпанзе) и Gorilla (гориллы) образуют подсемейство Homininae, которое, вместе с Ponginae (понгины) составляет семейство Hominidae (гоминиды). В настоящее время в него входят семь сохранившихся видов животных, самым близким к Homo sapiens (человеку разумному) считается Pan paniscus (бонобо).

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