Женщина собирала моллюсков на обед и наткнулась на огромный след динозавра

Жительница английского графства Йоркшир, Великобритания, собирала на побережье моллюсков и наткнулась на огромный след динозавра, оставленный больше 150 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Находку совершила археолог Мари Вудс (Marie Woods). «Я искала моллюсков на обед. Но в итоге собрала не слишком много, потому что увидела это», — призналась она. Женщина нашла окаменелость длиной около 0,9 метра — самую большую из когда-либо обнаруженных в Йоркшире.

Вудс надеется, что находку получится сохранить: сейчас она находится в опасной близости к воде. Она связалась с археологами и палеонтологами, которые сфотографировали окаменелость, чтобы создать ее 3D-модель. Ученые предположили, что след оставил мегалозавр — плотоядный динозавр, живший 175–164 миллионов лет назад.

Останки мегалозавров находят на территории современной Великобритании. Эти динозавры достигали девяти метров в длину, передвигались на двух ногах и весили около тонны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании четырехлетняя девочка на пляже случайно нашла след динозавра. Он был оставлен примерно 220 миллионов лет назад доисторическим ящером высотой 75 сантиметров.