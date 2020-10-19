Школьник катался на велосипеде и нашел кости динозавра

Мечтающий стать палеонтологом 12-летний житель канадской провинции Альберта случайно обнаружил кости молодого динозавра. По мнению специалистов, окаменелостям около 69 миллионов лет, пишет People.

Нейтан Хрушкин (Nathan Hrushkin) наткнулся на кости древней рептилии в каньоне «Подкова» во время катания на велосипедах вместе с отцом Дайоном в июле. «В последние годы я часто бывал в тех местах вместе с отцом. Мы видели много маленьких фрагментов костей и надеялись найти окаменелости динозавра», — рассказал школьник.

Нейтан отправил снимки в Королевский Тиррелловский музей. Там пришли к выводу, что ребенок обнаружил останки гадрозавра, жившего около 69 миллионов лет назад. Приехавшим на место палеонтологам удалось найти около 50 костей на бортах каньона. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежат молодой особи, которой было около трех-четырех лет.

Несмотря на то, что в районе каньона часто находят останки гадрозавров, специалисты заверили, что обнаруженный образец уникален. «Данная особь принадлежит к временному отрезку, о котором известно довольно мало. Почти не знаем, какие динозавры жили в Альберте в те времена. Открытие Нейтана и Дайона помогут нам заполнить пробел в знаниях об эволюции динозавров», — цитирует куратора Королевского Тирреловского музея Франсуа Террьена пресс-служба организации Nature Conservancy of Canada.

В начале октября пятилетний мальчик из Китая обнаружил следы динозавров, населявших Землю около 130 миллионов лет назад. Житель провинции Сычуань услышал, как местные жители обсуждают необычные отпечатки на земле, похожие на гигантские следы от куриных лапок, и решил на них взглянуть. Уговорив родителей, он приехал с ними в деревню, где были найдены отпечатки. Приглядевшись, мальчик с уверенностью заявил, что их оставили трехпалые динозавры, о которых он читал в книгах.