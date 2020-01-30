Женщина пошла гулять и нашла хвост динозавра

Жительница английского города Фрешуотер, остров Уайт, пошла на пляж и обнаружила окаменелый хвост динозавра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя Пиппа Фейруэзер (Pippa Fairweather) нашла у подножия утеса вблизи деревни Брайстоун окаменелый хвост динозавра. Предположительно, останки принадлежат игуанодону, который жил 125 миллионов лет назад.

Видимая часть хвоста состоит из шести позвонков. Установить, какие еще части скелета сохранились, невозможно, так как окаменелость находится под осыпающимся утесом.

Палеонтолог Оливер Мэттссон (Oliver Mattsson) рассказал, что игуанодоны — самый распространенный вид динозавров, их останки находят на всех континентах. Были случаи, когда находили целые скелеты игуанодонов.

Он предостерег местных жителей от попыток подойти к окаменелости и тем более извлечь ее из земли, так как она расположена в опасном месте: есть риск получить травму или повредить останки динозавра.

Игуанодоны относятся к Нижнемеловому периоду. Они вырастали до трех метров в высоту и десяти метров в длину, весили до 4,5 тонны и могли бегать со скоростью до 23 километров в час.

Ранее сообщалось, что житель английского города Столфорд, графство Сомерсет, выгуливал собак и нашел окаменелый скелет ихтиозавра. Мужчина споткнулся о кость, которая оказалась частью окаменелости длиной 1,6 метра.

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