Обнаружены останки древнейшего четвероногого кита

В Перу обнаружили окаменелые останки вымершего кита с перепончатыми лапами и копытами. Об этом сообщает издание BBC News.

Примерный возраст найденного существа Peregocetus pacificus — 43 миллиона лет. «Это самый полный образец четвероногого кита, обнаруженный за пределами Индии и Пакистана», — отметил Оливье Ламбер (Olivier Lambert), ученый из Королевского бельгийского института естественных наук.

По версии палеонтологов, древнейшие киты появились 50 миллионов лет назад на территории Азии. Затем они эволюционировали и мигрировали в Африку и Северную Америку. Специалисты пришли к выводу, что эта особь также добралась до Южной Америки из Азии. Ученые полагают, что при жизни четырехметровый кит мог не только плавать, но и передвигаться по суше.

«Голубой кит, которого мы видим сегодня, эволюционировал от небольшого копытного млекопитающего, — заключил Трэвис Парк (Travis Park), палеонтолог из Музея естествознания в Лондоне. — Интересно узнать, как же он покорил океаны».

В конце марта стало известно, что в Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта. Его признали прародителем гребневика (современное морское животное, визуально напоминающее медузу). Ученые предположили, что найденному существу Daihua sanqiong 518 миллионов лет.

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