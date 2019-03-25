Найдено древнее морское существо с щупальцами вокруг рта

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта. Его признали прародителем гребневика (современное морское животное, визуально напоминающее медузу, сообщает издание Live Science.

Предположительно, найденному животному Daihua sanqiong 518 миллионов лет. Ученые тщательно осмотрели редкую находку и выявили ряд общих черт с гребневиками, которые при плавании используют специальные «гребни» из ресничек. Щупальца Daihua sanqiong также покрыты рядами длинных волос, которыми животное, вероятно, ловило добычу.

«Благодаря ископаемому нам удалось разобраться в происхождении гребневиков, — отметил ведущий исследователь Джейкоб Винтер (Jakob Vinther). — Однако, несмотря на наше открытие, они остались такими же загадочными».

В феврале житель Великобритании обнаружил спрятанное в камне редкое ископаемое времен юрского периода. Аарон Смит аккуратно раскрыл камень на камеру и продемонстрировал спиралевидного аммонита Cleviceras (вымерший класс головоногих моллюсков), которому 185 миллионов лет.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!