Студент нашел на пляже вымершее морское существо времен юрского периода

Житель Великобритании обнаружил спрятанное в камне редкое ископаемое времен юрского периода. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

22-летний Аарон Смит (Aaron Smith) заметил сверкающий камень во время прогулки по пляжу английского города Уитби. Парень решил, что «пушечное ядро» хранит в себе нечто, представляющее интерес.

На кадрах видно, как Смит аккуратно раскрывает камень и демонстрирует спиралевидного аммонита Cleviceras (вымерший класс голоногих моллюсков), которому 185 миллионов лет.

По данным издания, аммониты чаще всего встречаются внутри золотых пушечных ядер из известняка. Ядра получили такое название благодаря отполированной поверхности золотого цвета.

Смит опубликовал видео в интернете, подписав: «А тут мы открываем огромное пушечное ядро». В комментариях к ролику парень выразил свое восхищение тому, что ископаемые, которым 185 миллионов лет, можно встретить вдоль «прекрасной береговой линии Йоркшира».

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