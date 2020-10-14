Пятилетний мальчик гулял по деревне и обнаружил следы древнейших динозавров

Пятилетний мальчик из Китая гулял по деревне со своими родителями и обнаружил следы динозавров, населявших Землю около 130 миллионов лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 1 октября, пятилетний Ян Чжеруй (Yang Zherui) из китайской провинции Сычуань услышал, как местные жители обсуждают необычные отпечатки на земле, похожие на гигантские следы от куриных лапок. Ребенок попросил родителей свозить его в деревню, где были обнаружены отпечатки.

Прибыв туда, мальчик долгое время пристально их рассматривал, после чего с уверенностью заявил родителям, что следы оставили трехпалые динозавры, о которых он читал в книгах.

Мать мальчика сфотографировала отпечатки и отправила снимки палеонтологу Сину Лида (Xing Lida). На следующий день ученый со своей командой отправился на место нахождения следов и выяснил, что они действительно принадлежат жившим около 130 миллионов лет назад хищным динозаврам.

Лида сказал, что юный исследователь Чжеруй совершил настоящее открытие, так как ранее никто из местных жителей не предполагал, что отпечатки на земле могли оставить древние хищники. Родители мальчика рассказали, что их сын давно увлекается наукой и посещает кружок палеонтологии.

Ранее сообщалось о жителе английского города Столфорд, который выгуливал собак и нашел окаменелый скелет ихтиозавра. Ученые рассказали, что подобные пресмыкающиеся обитали во времена юрского периода.