ПМЭФ-2026. День первый

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14:19, 3 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Вернувшийся из эмиграции в США блогер описал страну словами «мы там не нужны»

Блогер Сардаров объяснил, что проблемы в эмиграции возникают из-за разницы менталитетов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Unsplash

Блогер Амиран Сардаров, который эмигрировал в США, а затем вернулся в Россию, рассказал о том, как разочаровался в стране. Впечатления от жизни в стране он описал в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

«Америка мне очень нравится, я считаю ее одним из самых красивых мест, которые я посещал за всю свою жизнь. Но мы там не нужны», — сказал Сардаров. Он объяснил, что проблемы возникают из-за разницы менталитетов. По его словам, чтобы полноценно влиться в общество, необходимо понимать не только язык страны, но и ее культуру, символы, праздники, политические события, чрезвычайные происшествия и другие явления.

«А если у тебя этого нет и ты приезжаешь, ты просто оказываешься на какой-то новой планете, где тебе надо осознанно заново все это осваивать», — отметил блогер. Он также добавил, что считает эмиграцию во взрослом возрасте адом.

Ранее Сардаров рассказал, что в США тяжело зарабатывать деньги. Блогер также заявил, что в США очень высокая конкуренция. По этой причине американцы не поддерживают друг друга на ранних этапах собственного дела и не делятся полезными контактами.

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