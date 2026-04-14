Вэнс заявил о достижении целей операции в Иране

Вице-президент Вэнс заявил, что США могут сворачивать военную операцию в Иране

Соединенные Штаты достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, однако итог переговоров зависит от Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Я бы предпочел завершить это успешными переговорами», — отметил он.

По словам Вэнса, перспективы нового раунда переговоров зависят от Ирана — «мяч на его стороне».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.