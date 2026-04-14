Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:50, 14 апреля 2026Мир

Вэнс заявил о достижении целей операции в Иране

Вице-президент Вэнс заявил, что США могут сворачивать военную операцию в Иране
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Соединенные Штаты достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, однако итог переговоров зависит от Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Я бы предпочел завершить это успешными переговорами», — отметил он.

По словам Вэнса, перспективы нового раунда переговоров зависят от Ирана — «мяч на его стороне».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что цены на нефть в ближайшее время могут превысить 150 долларов за баррель.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok