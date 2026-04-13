Снижение цен на бензин в европейской стране оплатят курильщики

Бензин и дизель подешевеют в ФРГ благодаря повышению акциза на табак

Правящая коалиция Германии согласовала меры, направленные на удешевление значительно подорожавших энергоносителей, — акцизы на бензин и дизель будут снижены за счет повышения сбора на табачную продукцию. О том, что уменьшить расходы жителей этой европейской страны на топливо власти решили за счет немецких курильщиков, сообщает ТАСС.

Согласно приведенным данным, акцизы на бензин и дизель сократят на ближайшие два месяца с 65 до 48 и с 47 до 30 евроцентов соответственно.

«Благодаря этому мы очень быстро улучшим ситуацию для автовладельцев и предприятий, особенно для тех, кому по работе приходится много перемещаться на автотранспорте», — прокомментировал принятое решение канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Еще одним шагом, направленным на стабилизацию экономической ситуации, станет разрешение работодателям выплачивать сотрудникам премию в размере тысячи евро, которая не будет облагаться налогами и сборами.

По данным на 6 апреля, литр бензина стоил в Германии 2,24 евро, а дизельное топливо выросло в цене до 2,49 евро. В марте на фоне остановки поставок с Ближнего Востока энергоносители подорожали в стране на 7,2 процента.

Накануне начала американо-израильских атак на Иран немецкая промышленность смогла за счет военных расходов перейти к росту после долгого перерыва. Бундесбанк на фоне этого ожидал, что восстановление экономики Германии, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, вероятно, продолжится, но со «слабой динамикой».

