Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 13 апреля 2026

Снижение цен на бензин в европейской стране оплатят курильщики

Бензин и дизель подешевеют в ФРГ благодаря повышению акциза на табак
Дмитрий Воронин

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

Правящая коалиция Германии согласовала меры, направленные на удешевление значительно подорожавших энергоносителей, — акцизы на бензин и дизель будут снижены за счет повышения сбора на табачную продукцию. О том, что уменьшить расходы жителей этой европейской страны на топливо власти решили за счет немецких курильщиков, сообщает ТАСС.

Согласно приведенным данным, акцизы на бензин и дизель сократят на ближайшие два месяца с 65 до 48 и с 47 до 30 евроцентов соответственно.

«Благодаря этому мы очень быстро улучшим ситуацию для автовладельцев и предприятий, особенно для тех, кому по работе приходится много перемещаться на автотранспорте», — прокомментировал принятое решение канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Еще одним шагом, направленным на стабилизацию экономической ситуации, станет разрешение работодателям выплачивать сотрудникам премию в размере тысячи евро, которая не будет облагаться налогами и сборами.

По данным на 6 апреля, литр бензина стоил в Германии 2,24 евро, а дизельное топливо выросло в цене до 2,49 евро. В марте на фоне остановки поставок с Ближнего Востока энергоносители подорожали в стране на 7,2 процента.

Накануне начала американо-израильских атак на Иран немецкая промышленность смогла за счет военных расходов перейти к росту после долгого перерыва. Бундесбанк на фоне этого ожидал, что восстановление экономики Германии, переживающей самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны, вероятно, продолжится, но со «слабой динамикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok