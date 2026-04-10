Топливо в одной из стран Евросоюза подорожало на 44 процента

Destatis: Энергоносители в Германии подорожали на 7,2 процента

В марте 2026 года энергоносители в Германии стоили на 7,2 процента дороже, чем в первый весенний месяц прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

Это было первое годовое повышение с декабря 2023 года. В феврале 2026 года цены снижались на 1,9 процента.

Отмечается, что в прошлом месяце автомобильное топливо в ФРГ подорожало на 20 процентов по сравнению с мартом 2025 года. А цены на топочный мазут подскочили сразу на 44,4 процента. Ведомство объяснило эту динамику конфликтом на Ближнем Востоке и последующими изменениями цен на рынке сырой нефти.

По данным на 6 апреля средняя цена за литр бензина Super E10 выросла в Германии до 2,235 евро. Что касается дизельного топлива, то оно подорожало до 2,487 евро за литр.

Этому предшествовали призывы еврокомиссара Дэна Йоргенсена уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране.