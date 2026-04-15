Трамп признал связанный с иранским конфликтом удар по экономике

Трамп: Экономика полностью восстановится от последствий иранского конфликта

Президент США Дональд Трамп признал нанесенный иранским конфликтом удар по мировой экономике. Его высказывания приводит «Интерфакс».

«Ну, смотрите, будет удар, потому что, знаете, мы сейчас проходим через это уже шесть недель... но экономика, думаю, полностью восстановится», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business.

Президент Соединенных Штатов также выразил уверенность, что цены на энергоносители, последствия взлета которых сейчас ощущают жители всех континентов, снизятся к моменту запланированных на осень промежуточных выборов в США.

Резкий рост цен на бензин является серьезной политической проблемой для администрации Трампа. На днях вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за подорожания топлива и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.