Экономика
14:10, 15 апреля 2026Экономика

Трамп признал связанный с иранским конфликтом удар по экономике

Дмитрий Воронин

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп признал нанесенный иранским конфликтом удар по мировой экономике. Его высказывания приводит «Интерфакс».

«Ну, смотрите, будет удар, потому что, знаете, мы сейчас проходим через это уже шесть недель... но экономика, думаю, полностью восстановится», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business.

Президент Соединенных Штатов также выразил уверенность, что цены на энергоносители, последствия взлета которых сейчас ощущают жители всех континентов, снизятся к моменту запланированных на осень промежуточных выборов в США.

Резкий рост цен на бензин является серьезной политической проблемой для администрации Трампа. На днях вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за подорожания топлива и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Не испытывавшей ни единого симптома женщине диагностировали рак

    В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

    Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Все новости
