На Украину на фоне массированного удара ВС РФ отправили «летающую реанимацию»

Германия на фоне массированного удара по Украине экстренно направила на польскую авиабазу Жешув, расположенную у украинской границы, специализированный медицинский самолет Doriner ADAC. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Известно, что самолет принадлежит частной военной компании, которая специализируется на оказании медицинской помощи. Борт предназначен для экстренной эвакуации пострадавших, которых невозможно перевезти наземным транспортом: людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника.

Известно, что самолет вылетел из Нюрнберга в 10 часов утра по московскому времени. Отмечается, что рейс был запланирован в срочном порядке поздно вечером 15 апреля.

«Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооруженные силы Украины, но и НАТО», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса.