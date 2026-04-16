На Украину после массированного удара прилетела «летающая реанимация»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 16 апреля 2026

На Украину на фоне массированного удара ВС РФ отправили «летающую реанимацию»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Германия на фоне массированного удара по Украине экстренно направила на польскую авиабазу Жешув, расположенную у украинской границы, специализированный медицинский самолет Doriner ADAC. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Известно, что самолет принадлежит частной военной компании, которая специализируется на оказании медицинской помощи. Борт предназначен для экстренной эвакуации пострадавших, которых невозможно перевезти наземным транспортом: людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника.

Известно, что самолет вылетел из Нюрнберга в 10 часов утра по московскому времени. Отмечается, что рейс был запланирован в срочном порядке поздно вечером 15 апреля.

«Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооруженные силы Украины, но и НАТО», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok