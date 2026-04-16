Названы цели массированного удара возмездия ВС России по Украине

Минобороны заявило, что ВС России ударили по объектам ОПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар возмездия по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где производились крылатые ракеты, а также беспилотники большой и средней дальности. Помимо того, поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые использовались в интересах украинских войск.

В ночь на 16 апреля над регионами России сбили более двух сотен беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, налету подверглись семь российских регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым.