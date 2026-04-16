12:25, 16 апреля 2026

Названы цели массированного удара возмездия ВС России по Украине

Минобороны заявило, что ВС России ударили по объектам ОПК Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар возмездия по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где производились крылатые ракеты, а также беспилотники большой и средней дальности. Помимо того, поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые использовались в интересах украинских войск.

В ночь на 16 апреля над регионами России сбили более двух сотен беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, налету подверглись семь российских регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым.

