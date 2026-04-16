Минобороны выпустило заявление о налете на Россию сотен беспилотников ВСУ

08:13, 16 апреля 2026

МО России: В ночь на 16 апреля над регионами сбили более 200 беспилотников ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 16 апреля над регионами России сбили более двух сотен беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как сообщало оборонное ведомство, налету подверглись семь российских регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым. Всего над Россией средства противовоздушной обороны уничтожили 207 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу.

Сведений о разрушениях на земле в сообщении Минобороны нет.

Ранее сообщалось о смерти двоих детей после налета ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае.

